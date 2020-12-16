В «Роскосмосе» предложили запускать спутники из пушки

Специалисты головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш предлагают запускать малые спутники снарядами-носителями из электромагнитных пушек, следует из материалов, опубликованных в журнале "Вестник НПО имени Лавочкина".

"На наш взгляд, время от времени целесообразно оценивать старые идеи доступа в околоземное космическое пространство с точки зрения современных технологических возможностей. К одной из таких идей относится создание наземных систем динамического ускорения массы. Впервые эта идея была высказана Жюлем Верном в научно-фантастическом романе "Из пушки на Луну" в 1865 году", — говорится в докладе.

"Однако то, что в то время было фантастикой, может получиться сейчас, когда стали доступны новые технологии и материалы, которых не было 150 лет назад. "Космическую пушку" выгодно отличает от других способов неракетного доступа в космос то, что она является в принципе реализуемой уже на современном техническом уровне", — отмечают ученые "Роскосмоса".

Одним из вариантов такого запуска спутников назван линейный рельсотрон, который представляет собой пусковой ствол (вакуумная труба с рельсовым разгонным устройством и снарядом-носителем со спутником), расположенный на горе высотой 2-3 километра, и электростанцию мощностью 10 мегаватт.

Другой вариант, предлагаемый к рассмотрению специалистами ЦНИИмаш, — это кольцевой ускоритель массы — кольцевая разгонная вакуумная труба диаметром несколько километров, размещенная на склоне горы, с выпускными стволами, через которые снаряд-носитель со спутником запускается в космос.

Кольцевой ускоритель в отличие от линейного рельсотрона не требует чрезвычайно высокой мощности, в нем электродвигатель мощностью 20 мегаватт способен разгонять массу от 2 тысяч килограммов до 9 километров в секунду всего за 1 час.

Среди недостатков электромагнитных пушек ученые выделяют запредельные перегрузки при запуске спутников — от 2 до 20 тысяч g. Среди преимуществ по сравнению с традиционными космическими ракетами-носителями указываются низкая стоимость выведения и высокая оперативность запуска спутников.