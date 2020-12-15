«ВКонтакте» обновила дизайн сайта для всех пользователей

Все новости на карте

Социальная сеть «ВКонтакте» обновила дизайн сайта. Он стал доступен для всех пользователей с 15 декабря.

Синяя шапка сайта стала белой. На ней появился обновлённый логотип, в котором снова содержится полное название соцсети, от которого раньше отказались.

Теперь на сайте используется новый фирменный шрифт VK Sans, разработанный специально для «ВКонтакте», говорится в пресс-релизе.

Обновлённый дизайн сайта отражает бренд «ВКонтакте» — в нём использованы фирменные цвета и новый логотип, — рассказал директор по дизайну компании Павел Князев.

Новый дизайн анонсировали ещё в октябре. Планируется, что будут обновлены все сервисы соцсети.