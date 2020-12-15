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Москва

Дизайн сайта «ВКонтакте» изменился у всех пользователей 

News.ru и ещё 4 1 час назад
«ВКонтакте» обновила дизайн сайта для всех пользователей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Социальная сеть «ВКонтакте» обновила дизайн сайта. Он стал доступен для всех пользователей с 15 декабря.
Синяя шапка сайта стала белой. На ней появился обновлённый логотип, в котором снова содержится полное название соцсети, от которого раньше отказались.
Теперь на сайте используется новый фирменный шрифт VK Sans, разработанный специально для «ВКонтакте», говорится в пресс-релизе.

Обновлённый дизайн сайта отражает бренд «ВКонтакте» — в нём использованы фирменные цвета и новый логотип, — рассказал директор по дизайну компании Павел Князев.

Новый дизайн анонсировали ещё в октябре. Планируется, что будут обновлены все сервисы соцсети.
Как писал NEWS.ru, в Microsoft ранее анонсировали изменения дизайна Windows 10 в 2021 году. Помимо обновлённого интерфейса появятся и новые функции. Кроме того, разработчики обещают реализовать глубокую интеграцию с устройствами, оснащёнными сенсорными дисплеями.
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Комментарии
Наука и техника , Павел Князев , Microsoft
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