Ученые показали деревню первых поселенцев на Луне 

Архитекторы компании Skidmore, Owings & Merrill (SOM) закончили работу над самым сложным своим проектом: футуристической «Лунной деревней», которая станет первым постоянным поселением людей на спутнике Земли. Их предложение было тщательно проверено экспертами Европейского космического агентства (ЕКА).

На фото проекта показаны дома первых астронавтов, колонизировавших Луну. На изображениях они представлены в виде цилиндрических конструкций. Ожидается, что их строительство начнется в этом десятилетии. Крыши и стены таких домов будут выполнены из реголита толщиной один метр для защиты космонавтов от радиации и отрицательных температур. Кирпичи будут создаваться из лунного грунта, собираемого роботами. Нужная форма будет придаваться с помощью 3D-принтеров.

«Проект Moon Village использует возможность исследовать новые технологии для внеземной архитектуры в экстремальных условиях окружающей среды. В более широком смысле, эта работа демонстрирует преимущества междисциплинарного сотрудничества для достижения целей устойчивого международного освоения космоса», — рассказали разработчики проекта.

. @ASCETweets checks out recent collaborations in design & engineering for space habitation, including our Moon Village project with @esa and @MIT: https://t.co/C3B3Ejcl8K pic.twitter.com/hIEixGNaRu— Skidmore, Owings & Merrill (@SOM_Design) January 17, 2020

По их словам, в основе Moon Village лежат научные принципы. «Солнечный свет можно использовать для получения энергии, а ресурсы на месте можно использовать для производства расходных материалов и других предметов жизнеобеспечения. Замерзшие летучие вещества и вода, хранящиеся в постоянно затененных кратерах возле Южного полюса, будут извлекаться для создания пригодного для дыхания воздуха и ракетного топлива», — пояснили ученые.