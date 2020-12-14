Российский ученый показал берлогу белого медведя изнутри 

Российский биолог Леонид Зайка опубликовал видео своей экскурсии в берлогу белого медведя. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ

Ученый является сотрудником самого северного заповедника России — «Остров Врангеля». В личном блоге Зайка делится особенностями своей работы. Так, в последнем видео он показал берлогу. Такое жилье медведь себе выкапывает на время примерно за час.

— У каждого животного есть радиус безопасности. И когда в том числе человек оказывается в этом радиусе — животное воспринимает его уже как хищника, который пришел забрать его жизнь. Естественно, любое животное начнет себя защищать — вот эта ситуация однозначно опасная! — отметил кандидат биологических наук Павел Глазков.

Также на видео Зайка запечатлел песца, волка и овцебыка.

— Идешь по тундре, под ногами — бивни шерстистого мамонта, на берегу орут тысячи океанских моржей. Плавают серые киты и белухи. Здесь невероятно круто! — заключил биолог.

На данный момент в этой точке — минус десять градусов. В зимнюю спячку белые медведи не впадают, а новые берлоги будут появляться в поле зрения ученого.