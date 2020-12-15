Доказательств того, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании , серьезно влияет на структуру вируса, пока нет, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Брифинг, на котором Ван Керкхове сделала данное заявление, транслировалось на странице организации в Twitter.

Ван Керкхове отметила, что свидетельств необычного поведения данной мутации нет. В то же время, по ее словам, необходимо проявлять осторожность в оценке ситуации. Специалисты внимательно следят за тем, обнаружатся ли у мутации изменения, которые могут нейтрализовать антитела, добавила представитель ВОЗ, уточнив, что на это тестируются все мутации, отметила она.