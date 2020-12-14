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«Роскосмос» предупредил об угрозе свободному доступу России к космосу 

Прайм 1 час назад
«Роскосмос» предупредил об угрозе со стороны США доступу России к космосу
Фото: ТАСС
Реализация международных программ под руководством США угрожает свободному доступу России к космосу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергея Савельева.
По его оценке, США проводят "агрессивную политику по привлечению государств к сотрудничеству, продавливанию собственных методов, осуществлению деятельности с акцентом на национальные интересы".

"Продвижение подобной политики на международной арене в освоении космоса может создать угрозы национальным интересам РФ, прежде всего это касается планов России по освоению космического пространства", — заявил Савельев в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что "есть риск создания так называемых зон безопасности, в рамках которых страны будут охранять национальные объекты и зоны вокруг них на Луне и других небесных телах".
Помимо этого, Савельев предупредил о том, что "может появиться реальная угроза свободному и безопасному доступу России в космическое пространство. Кроме того, деятельность США может негативно сказаться на роли России в реализации международных проектов, ограничивая тем самым количество российских партнеров".
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Наука и техника , Технологии , Роскосмос , Совет Федерации
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