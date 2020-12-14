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Москва

Учёные выявили ухудшающую течение COVID-19 особенность иммунитета 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Американские исследователи из Йельского университета обнаружили у заражённых коронавирусом пациентов особенность в работе иммунной системы, которая влияет на тяжесть течения заболевания.
Как выяснилось, причиной длительной болезни и тяжёлого её течения может быть большое количество аутоантител в крови инфицированных. То есть, «неправильные» антитела у таких пациентов атаковали не вирус, а организм человека — ткани, органы и, непосредственно, иммунную систему, передаёт Guardian.
В частности, аутоантитела уничтожали иммунные клетки и вредили работе мозга, сосудов, печени, атаковали соединительную ткань и органы пищеварения. В отличие от «правильных» антител, аутоантитела имеют неправильную форму и ошибочно связываются с белками клеток организма. При этом некоторое количество аутоантител присутствовало в крови пациентов ещё до того момента, как они заразились коронавирусом, но во время болезни их становилось больше. Так, более 5% наблюдаемых больных имели аутоантитела, которые влияли на интерфероны — белки, выделяемые клетками в ответ на вторжение вируса.
Давно известно, что такие заболевания как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, рассеянный склероз являются аутоиммунными, но способность вирусных инфекций вызывать аутоиммунные реакции организма изучена не так хорошо. Отмечается, что пациентов с Covid-19 было больше аутоантител, чем у людей с волчанкой, например.
Постковидные синдромы могут быть, вероятно, вызваны долгоживуживущими аутоантителами, которые сохраняются после того, как организм очистится от вируса. Существуют иммуносупрессивные методы лечения, такие как те, которые используются при ревматологических заболеваниях, они могут быть эффективными и в этом случае, — заявил Аарон Ринг, иммунобиолог из Йельского университета.
Считается, что «долгий коронавирус» поражает около 10% людей в возрасте от 18 до 49 лет и каждого пятого старше 70 лет.
Как писал NEWS.ru ранее, повторное заражение COVID-19 возможно, никто от этого не защищён, считает директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала единичными случаи повторного заражения COVID-19. По её мнению, население постепенно вырабатывает иммунитет к заболеванию.
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Наука и техника , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор , The Guardian
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