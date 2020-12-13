«Роскосмос» предложил поднять оклады космонавтам на 36%

Планируется, что доход кандидата в космонавты повысится с 60 900 до 82 800 рублей. У нелетавшего космонавта он увеличится с 63 800 до 86 800 рублей, у инструктора-космонавта — с 88 400 до 120 300 рублей. Оклад летавшего космонавта установят на уровне 94 700 рублей (сейчас 69 600).

Для сравнения: пилот гражданской авиации, например, в компании Utair получает 200 тысяч в месяц. Второй пилот — от 100 до 150 тысяч. Но в документе «Роскосмоса» отмечается, что зарплата космонавтов состоит не только из должностного оклада. Сюда же входят выплаты компенсаций и стимулирующие выплаты.

Сейчас в отряде космонавтов «Роскосмоса» числятся 30 человек. И это люди, которые приходят в корпорацию не за деньгами, а за мечтой, говорит независимый эксперт в сфере космонавтики Игорь Лисов

— Человек, который пошел в полет, подписывает контракт и по итогам полета получает весьма-весьма значительную сумму. А вот ежемесячные зарплаты действительно такие, которые там озвучены. Это нас существенно отличает от США, где астронавт получает достаточно высокую зарплату как госслужащий, а за полеты не получает ничего. И то, что вам кажется сейчас низкой зарплатой, когда ее ввели, казалась крайне высокой. Зарплаты не пересматривались несколько лет. Пока ты не ушел в полет и не закончил с положительным результатом — можешь и на такие деньги пожить. Объективно говоря, на них прожить можно.

— Есть ли еще какие-то льготы, чтобы поддерживать космонавтов?

— Не так уж и много этих льгот. Государственное медицинское обеспечение есть, например. А после полета, конечно, больше будет. Появляются доплаты за квалификацию, что-то там за геройское звание дается.

— Почему у летчиков гражданской авиации оклады выше?

— Летчики гражданской авиации — это совершенно другая каста. Исторически так сложилось, что они получают в несколько раз больше, чем космонавты, сидящие в классе и готовящиеся к полету. Понимаете, в чем дело? В космонавты случайные люди не идут, они идут с открытыми глазами и, в общем-то, знают, сколько им будут платить. Они идут за мечтой, за тем, чтобы сделать что-то небывалое, подняться на небывалые высоты и так далее. Так что здесь деньги не играют определяющей роли.

За мечтой в астронавты идут и в NASA . И зарплаты там выше не только потому, что начисляются по другому принципу, но и потому, что выше сам уровень жизни в стране. Но вот условия работы принципиально другие, говорит космонавт, Герой России Павел Виноградов

— Летавшие и опытные получают 10-12 тысяч долларов. Я слабо представляю свою конкретную зарплату до рублей и уж тем более не считаю деньги в чужих странах. Тех, кого это волнует, уезжают из России куда-нибудь в Европу или Америку. Я не знаю, что здесь сравнивать, у нас одни цены — у них другие, у нас одна жизнь — у них другая.

— А если сравнивать условия труда в той же Европе, США, Китае и в России?

— Условия труда у нас в России самые лучшие, поэтому все американцы, европейцы, японцы и все остальные очень любят у нас быть здесь. Живут в приличных условиях, ездят на хороших машинах, кормят их в шикарных летных столовых.

— И соответственно, страховка, медобслуживание, социальные условия тоже не хуже, чем у американцев?

— Разные системы страхования. В Америке, например, у астронавта достаточно большие возможности по страховке. Там страхуют его, страхуют семьи и так далее. Это просто другая страна, другая жизнь.