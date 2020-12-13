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Испытания космолета Unity в небе над штатом Нью-Мексико прошли неудачно 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Испытания космолета Unity в США прошли неудачно
Фото: Virgin Galactic
Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона в субботу провела очередное летное испытание в небе над штатом Нью-Мексико (США) космолета Unity серии SpaceShipTwo. Испытание прошло неудачно.

"Последовательность зажигания топлива в ракетном двигателе вышла неполной. Самолет-носитель и его экипаж в отличном состоянии. Несколько готовых двигателей имеются в космопорте "Америка". Мы проведем инспекцию космолета и скоро совершим новый полет", — уточнила компания в своем Twitter.

Носитель с космолетом, прикрепленным к днищу, стартовал в Нью-Мексико в 10:24 по времени восточного побережья США (18:24 мск). В 19:15 мск Unity на высоте 12,1 км от поверхности Земли отделился от самолета, запустил свой двигатель, но заглушил его через секунду. Космолет вместо того, чтобы набрать высоту, совершил планирующий полет вниз, благополучно приземлившись в космопорте в Нью-Мексико. Космолетом управляли испытатели Си Джей Старкау и Дэвид Макей.
По замыслу разработчиков, Unity стартует на высоте 16 км, отделяясь от самолета-носителя, проводит в полете более двух часов и способен брать на борт до шести пассажиров. Им представляется возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут. Ранее Virgin Galactic провела в небе над штатом Нью-Мексико два летных испытания космолета и носителя.
Космолеты серии SpaceShipTwo разрабатывались для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов. К 2023 году планируется построить пять таких аппаратов, сообщил в январе телеканалу CNBC гендиректор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс. В ноябре прошлого года компания объявила о планах начать регулярные туристические суборбитальные полеты в середине 2020 года и стать рентабельным предприятием к 2021 году.
Количество желающих совершить такой тур на суборбиту достигает порядка 600 человек. Стоимость билета на борт космолета составляет $200-250 тысяч.
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Наука и техника , Дэвид Макей , Ричард Брэнсон , США
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