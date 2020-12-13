В Хорватии обнаружили редкий иллирийский шлем

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Находка была сделана в скальной гробнице воина, датируемой IV веком до нашей эры, во время археологических работ в Южной Далмации.

Сообщается, что шлем данного типа (греко-иллирийский) считается очень редким артефактом. Элемент доспехов этого типа изначально использовался древними этрусками и скифами, впоследствии он стал популярным среди греческих воинов.

Помимо шлема, ученые также обнаружили множество других ценных предметов той эпохи, включая несколько видов оружия.

Отмечается, что вместе с воином в гробнице были похоронены по меньшей мере еще два человека.