Назван срок действия вакцины «Спутник V»

Как пояснил микробиолог, на платформе, с помощью которой разрабатывали российский препарат, была создана вакцина против Эболы.

"Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше", — сказал он.

Говоря о вакцине от американской компании Pfizer , Гинцбург отметил, что пока сложно сделать выводы о сроке ее защиты.

"Трудно сказать, но, исходя из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше четырех, от силы пяти месяцев, хотя необходимо это экспериментально проверить", — добавил директор центра, заметив, что он может "только предполагать".

По словам Гинцбурга, российская вакцина на 96 процентов гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом. У оставшихся четырех процентов болезнь будет протекать в более легкой форме, нежели у тех, кто вообще не привился. У таких пациентов, скорее всего, COVID-19 проявится в виде насморка, кашля или небольшой температуры, в легкие возбудитель не опустится.

"Спутник V"

В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V". Ее разработали специалисты Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

"Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство. Независимый комитет по оценке клинических испытаний препарата подтвердил его эффективность и безопасность.

Москве уже стартовала вакцинация групп риска, пройти процедуру могут медики, учителя и сотрудники социальных служб. С понедельника открывается запись на прививку для работников многофункциональных центров, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. Процедура бесплатная и добровольная.