Пользователям известных браузеров сообщили об опасных вирусах

Браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Яндекс. Браузер оказались уязвимы перед модификаторами семейства Adrozek. О вреде программного обеспечения (ПО) сообщает в своем отчете об IT-безопасности Microsoft.

Вирус замаскирован под приложения Audiolava.exe, QuickAudio.exe, Converter.exe, и система считает его безопасной программой. При этом зараженный поисковик отправляет пользователя на аффилированные с нарушителями страницы. Злоумышленники зарабатывают на объеме перенаправленного трафика.

В Microsoft предупреждают, что угроза остается, хотя наиболее широко вредоносное ПО распространяли в конце прошедшего лета. Решением проблемы, считают в компании, станет переустановка веб-обозревателя.

Ранее Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН поддержал идею обязательно устанавливать отечественные приложения на смартфоны и планшеты.