К самым частым осложнениям после COVID отнесли пневмонию и сепсис

Ученые выяснили, что самые частые осложнения после коронавируса — риск возникновения пневмонии, дыхательная и почечная недостаточность, а также сепсис и системное воспаление, следует из исследования, опубликованного в журнале Canadian Medical Association Journal.

Специалисты изучили информацию о 70 тыс. 288 амбулаторных и стационарных пациентах с COVID-19 из базы данных здравоохранения США в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Более половины всех пациентов госпитализировали, их них пять процентов попали в отделение интенсивной терапии, передает РИА «Новости»

Авторы работы определили заболевания, частота которых увеличилась после начала COVID-19. Исследователи выяснили, что после COVID-19 абсолютный риск возникновения пневмонии составил 27,6%, дыхательной недостаточности — 22,6%, почечной недостаточности — 11,8%, а также по 10,4% для сепсиса и системного воспаления.

Ранее ученый рассказал , кто наиболее подвержен тяжелой форме течения вызываемого коронавирусом заболевания.

Напомним, эксперты британской группы Coverscan считаю, что нетяжелая форма коронавируса, при которой риск осложнений оценивается как достаточно низкий, имеет серьезные последствия.