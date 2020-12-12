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Xiaomi создала массажный пистолет 

Ferra.ru 3 часа назад
Xiaomi создала массажный пистолет
Фото: Xiaomi
Xiaomi запустила на Indiegogo проект массажного пистолета Merach Merrick Nano Pocket Massage Gun. Цены на него начинаются с $89 (около 6,5 тысячи рублей).
Корпус Nano Pocket Massage Gun выполнен из алюминиевого сплава. На ручке есть мягкие силиконовые подкладки, чтобы устройство удобно было держать.
Массажный пистолет предлагает три режима работы: разогрев, усиление и высокую интенсивность. Устройство довольно компактное. Nano Pocket Massage Gun может точно воздействовать на труднодоступные группы мышц, а также эффективно разрушать молочную кислоту в мышцах, чтобы облегчить боль после тренировок. Сообщается, что девайс работает практически бесшумно.
Массажный пистолет оснащён аккумулятором ёмкостью 2500 мАч. Может проработать 7-12,5 часа. Однако надо понимать, что расход энергии растёт по мере увеличения скорости. Устройство поддерживает зарядку по USB-C. Полностью зарядить его можно менее чем за два часа.
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