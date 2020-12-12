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Россия намерена искать полезные ископаемые на Луне 

Газета.Ru 1 час назад
Россия будет искать полезные ископаемые на Луне
Фото: Газета.Ru
Российский космический комплекс «Нуклон» с ядерным двигателем, который сейчас находится на стадии разработки, может быть применен для поисков полезных ископаемых на Луне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы портала госзакупок.

«Должны быть рассмотрены варианты съемки (в том числе радиолокационной) заданных районов Луны, обеспечивающей решение следующих задач (…) разведка полезных ископаемых Луны, в том числе криолитосферных ресурсов», — говорится в сообщении.

Также комплекс хотят использовать для картографирования поверхности, определения районов с подповерхностными пустотами и аномальной проводимостью, теплоемкостью и плотностью слоя выбора подходящих мест посадки и распределения стационарных станций.
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