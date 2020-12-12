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Москва

Инфекционист предупредила об опасности носить маску несколько дней подряд 

Lenta.ru 1 час назад
Почему опасно носить маску несколько дней подряд
Фото: Илья Тимин / РИА Новости
Врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова предупредила россиян об опасности носить маску несколько дней подряд. Ее слова приводит РИА Новости.
По ее словам, сейчас люди покупают одну многоразовую маску и ходят в ней несколько дней или недель. Однако правильнее для здоровья использовать одноразовые маски. Специалист пояснила, что маска превращается в «мокрый компресс», если человек носит ее несколько дней подряд.
Если у человека есть проблемы с легкими, то лучше купить более продвинутые варианты с клапаном, с фильтром, сказала инфекционист. Она пояснила, что они позволяют людям, у которых есть проблемы с легкими, дышать спокойно. «И лучше использовать именно ее», — подчеркнула врач.
Ранее врачи предостерегли россиян от ношения маски на улице в мороз. Они пояснили, что защитная маска на улице нужна только там, где есть большое скопление людей. В остальных случаях надевать маску не стоит, так как она быстро намокает и охлаждается. Для обогрева дыхательных путей она также не подходит.
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Наука и техника , Елена Белова , РИА Новости
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