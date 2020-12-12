Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет 

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Израильские археологи обнаружили алтарь в честь древнегреческого бога Пана возрастом около 1800 лет, об этом сообщает портал LiveScience

Специалисты нашли лежащий на боку базальтовый алтарь во время раскопок византийской церкви, он датируется вторым или третьим веком.

Впоследствии его использовали для постройки самой церкви, которая, в свою очередь, датируется пятым веком. При этом алтарь, по предположению ученых, был перевернут специально.

Археологи указали, что на алтаре сохранилось посвящение, составленное, вероятно, паломником, который построил его на свои личные средства.

В древнегреческой мифологии Пан являлся богом пастушества и животного мира.