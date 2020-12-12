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Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет 

РИА Новости и ещё 1 38 минут назад
Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
Фото: CC0 / Jumbuk73 /
Израильские археологи обнаружили алтарь в честь древнегреческого бога Пана возрастом около 1800 лет, об этом сообщает портал LiveScience.
Специалисты нашли лежащий на боку базальтовый алтарь во время раскопок византийской церкви, он датируется вторым или третьим веком.
Впоследствии его использовали для постройки самой церкви, которая, в свою очередь, датируется пятым веком. При этом алтарь, по предположению ученых, был перевернут специально.
Археологи указали, что на алтаре сохранилось посвящение, составленное, вероятно, паломником, который построил его на свои личные средства.
В древнегреческой мифологии Пан являлся богом пастушества и животного мира.
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