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Ученые обнаружили еще один симптом коронавируса 

Lenta.ru 40 минут назад
Ученые обнаружили еще один симптом коронавируса
Фото: РИА Новости
Группа ученых из Исландии обнаружила еще один симптом коронавируса. Так, по данным исследователей, более чем у половины пациентов с COVID-19 наблюдалась миалгия. Результаты работы экспертов опубликованы в журнале British Medical Journal.
Миалгия проявляется в болях в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях и органах. Этот симптом наблюдался у 55 процентов пациентов в Исландии, которые прошли обследование с 17 марта текущего года по 30 апреля.
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Кроме того, 51 процент зараженных жаловались на головную боль, а 49 — на кашель. Повышенная температура и затрудненное дыхание наблюдались реже, чем ожидали медики.
Как отмечают ученые, признаки легкой формы заболевания могут отличаться. Так, большинство инфицированных отмечают потерю обоняния, заложенность носа и головную боль. Такие симптомы свойственны, как правило, для молодежи.
Ранее врач-терапевт Елена Селькова объяснила, о чем может говорить потеря обоняния. По ее словам, этот симптом может сигнализировать как о простой аллергии, так и о серьезных неврологических расстройствах, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.
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Наука и техника , ВОЗ , Исландия
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