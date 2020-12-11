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У России появится ядерный буксир для полетов к Луне 

Вероника Полынина 14 минут назад
У России появится ядерный буксир для полетов к Луне
Фото: Reuters
В России разработают ядерный буксир для полетов к Луне, Юпитеру и Венере, сообщает РИА «Новости».
«Роскосмос» заключил контракт на разработку аванпроекта космического ядерного буксира «Нуклон». Контракт заключен с петербургским конструкторским бюро «Арсенал». Стоимость работ оценивается в 4,2 млрд рублей.
Аванпроект — научно-исследовательская работа, обосновывающая выполнение качественно новой разработки.
Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется с 2010 года. В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 впервые был показан макет буксира, а в 2020 на форуме «Армия-2020» — трехмерная графика его работы в космосе.
Летные испытания буксира планируется начать в 2030 году. После этого начнется его серийное производство и коммерческое использование.
В следующем году Институт космических исследований РАН начнет разрабатывать конкретные варианты использования ядерного буксира. Один из возможных проектов — взятие проб грунта на одном из спутников Юпитера.
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Наука и техника , Роскосмос , Авиационно-космический салон МАКС , РАН , РИА Новости
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