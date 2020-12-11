В России развеяли опасный миф о COVID

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Информация о том, что курение облегчает течение коронавируса — опасный миф. Его развеял руководитель лаборатории НИИ вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко , передает URA.RU.

По словам Бутенко, курение ухудшает состояние больного, так как из-за этого в легких скапливаются смолистые вещества и наносят дополнительный вред.

Слова Бутенко подтвердил профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский . Он добавил, что «курение никогда не приводит ни к чему хорошему».

О вреде курения говорила также глава Роспотребнадзора Анна Попова . По ее словам, при коронавирусе во вред будет все, что раздражает легкие, в том числе и табачный дым.