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Российские вирусологи развеяли опасный миф о коронавирусе 

Lenta.ru 1 час назад
В России развеяли опасный миф о COVID
Фото: Reuters
Информация о том, что курение облегчает течение коронавируса — опасный миф. Его развеял руководитель лаборатории НИИ вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко, передает URA.RU.
По словам Бутенко, курение ухудшает состояние больного, так как из-за этого в легких скапливаются смолистые вещества и наносят дополнительный вред.
Слова Бутенко подтвердил профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский. Он добавил, что «курение никогда не приводит ни к чему хорошему».
О вреде курения говорила также глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, при коронавирусе во вред будет все, что раздражает легкие, в том числе и табачный дым.
В ноябре главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала, что курение приводит к развитию заболеваний, которые могут осложнить течение коронавируса, и тем более оно не снижает вероятность заражения. По ее словам, данная привычка может вызвать артериальную гипертензию, сахарный диабет, ожирение, которые создадут плохой прогноз для пациента с COVID-19.
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Наука и техника , Александр Бутенко , Анна Попова , Алексей Аграновский , МГУ , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , РИА Ura.ru
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