Тайник с золотыми монетами обнаружили в английском саду

Великобритании семья в саду собственного дома при проведении земляных работ обнаружила клад золотых монет с изображениями английских монархов эпохи Тюдоров.

Как сообщает Live Science , сокровище было обнаружено в районе Нью-Форест графства Хэмпшир, на юго-востоке Англии. Об этом в Британский музей сообщила местная семья. Клад был найден, когда члены этой семьи занимались прополкой в своем саду.

В обнаруженном тайнике находились 63 золотых и одна серебряная монеты. В целом клад состоит из монет, которые были отчеканены в течение почти столетия — с конца XV по конец XVI веков. Они украшены изображениями различных английских королей начиная от Эдуарда IV и заканчивая его внуком Генрихом VIII

Эксперты предполагают, что монеты, вероятно, были спрятаны примерно в 1540 году, то есть в то время, когда король Генрих VIII был еще жив. Но ученые не исключают, что это могла быть и своего рода тайная копилка, в которую кто-то на протяжении ряда лет складывал деньги.

В любом случае клад принадлежал довольно обеспеченному человеку. По оценке Барри Кука из Британского музея, общий номинал монет из тайника в то время составлял около 24 фунтов стерлингов, что эквивалентно современной сумме 14 тысяч фунтов стерлингов. Это было намного больше средней годовой зарплаты во времена Тюдоров. Специалисты считают, что клад, скорее всего, закопал богатый торговец или священнослужитель.

"В конце 1530-х и в 1540-х годах наступил период, когда монастыри закрывались, — говорит Джон Нейлор, эксперт по монетам из Эшмоловского музея Оксфордского университета. — Мы знаем, что некоторые церкви в то время действительно пытались спрятать свои богатства в надежде на то, что им удастся сохранить их на протяжении долгих лет. Это очень важный клад, потому что мы не так уж и часто находим такие большие золотые клады того периода времени".

Особое внимание эксперты обратили на четыре монеты номиналом в пять шиллингов с портретом Генриха VIII. От всех остальных они отличаются тем, что на них, помимо изображения монарха, были также отчеканены инициалы трех его жен: Екатерины Арагонской, Анны Болейн Джейн Сеймур . Для исследователей это пока остается загадкой.

Известно, что в 1526 году Генрих VIII и английский архиепископ Томас Вулси, государственный деятель и кардинал католической церкви , провели денежную реформу. Они изменили вес монет и ввели новые номиналы. Тогда и появилась золотая монета в пять шиллингов.

"Генрих VIII не только изменил номиналы, но и принял очень странное решение нанести на монеты инициалы своей жены, — говорит Кук. — Это был беспрецедентный шаг. Учитывая множество браков Генриха VIII, а всего их было шесть, инициалы на монетах приходилось часто менять. Но после своего третьего брака с Джейн Сеймур, матерью Эдуарда VI, умершего вскоре после родов, Генрих прекратил эту практику. Это означает, что его следующие жены (Анна Клевская, Кэтрин Ховард и Кэтрин Парр) так и не увидели свои инициалы на английских монетах".