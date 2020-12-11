Учёные изобрели альтернативу антибиотикам 

Из-за неконтролируемого применения антибиотиков растет угроза появления устойчивых микроорганизмов, поэтому учёные всего мира работают над альтернативными инструментами для борьбы с бактериями. Об этом пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Так, российские специалисты представили новейшие методы антибактериальной фотодинамической терапии, которые могут дополнять или заменять традиционное лечение антибиотиками.

Метод заключается в том, что больному вводят в организм особые вещества и облучают светом при помощи излучателя. Световая энергия трансформирует молекулы кислорода в активную форму, которая борется с инфекцией. Российские ученые предложили использовать в качестве фотосенсибилизаторов синтетические поликатионные бактериохлорины, эти вещества обладают универсальным действием и убивают все виды бактерий.

Действие противовоспалительных препаратов на больных коронавирусом проверили ученые и пришли к выводу, что прием этих препаратов не снижает тяжести течения болезни и риск смерти от COVID-19. В ходе исследования были проанализированы данные 11 тысяч взрослых больных.