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Учёные изобрели альтернативу антибиотикам 

Парламентская газета и ещё 1 1 час назад
Учёные изобрели альтернативу антибиотикам
Фото: PIXABAY.COM
Из-за неконтролируемого применения антибиотиков растет угроза появления устойчивых микроорганизмов, поэтому учёные всего мира работают над альтернативными инструментами для борьбы с бактериями. Об этом пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).
Так, российские специалисты представили новейшие методы антибактериальной фотодинамической терапии, которые могут дополнять или заменять традиционное лечение антибиотиками.
Метод заключается в том, что больному вводят в организм особые вещества и облучают светом при помощи излучателя. Световая энергия трансформирует молекулы кислорода в активную форму, которая борется с инфекцией. Российские ученые предложили использовать в качестве фотосенсибилизаторов синтетические поликатионные бактериохлорины, эти вещества обладают универсальным действием и убивают все виды бактерий.
Действие противовоспалительных препаратов на больных коронавирусом проверили ученые и пришли к выводу, что прием этих препаратов не снижает тяжести течения болезни и риск смерти от COVID-19. В ходе исследования были проанализированы данные 11 тысяч взрослых больных.
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Наука и техника , РИА ФАН
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