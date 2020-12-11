Горбатый кит замечен в водах Нью-Йорка

В гавани Нью-Йорка рядом со Статуей Свободы был замечен горбатый кит. Последний раз кита, который вошел в воды, окружающие Манхэттен , видели 4 года назад — в 2016 году.

Эксперты из организации Gotham Whale назвали кита NYC0089 и включили его в каталог горбатых китов Нью-Йорка. В нем уже содержится более 200 особей, замеченных в водах, окружающих Нью-Йорк.

Как утверждает Gotham Whale, вероятнее всего кит заплыл в гавань из-за обилия менхаденов — вида лучеперых рыб, которыми питаются эти гигантские млекопитающие. Береговая охрана США подтвердила сообщения о наблюдении, но заявила, что вмешается, только если кит запутается или иным образом окажется в опасности.

Последний кит, замеченный рядом со Статуей Свободы, был назван Gotham. Он заплыл в гавань и проплыл мимо моста Джорджа Вашингтона . К счастью, спустя время Gotham был замечен здоровым за пределами гавани. Исследователи надеются, что NYC0089 также выплывет оттуда невредимым.

Humpback whale seen on Hudson River. Sign that the water quality is improving and fishes populate the river. Photo by Bjoern Kils #WhaleWednesday #whaleINnyc pic.twitter.com/t8HBh2e185— Rom NYC Photographer 🗽 (@RomMatibag) December 10, 2020

Кит приятно удивил местных жителей и туристов, но чем дольше он остается в гавани, тем больше вероятность того, что все может закончится травмами. Гавань, окружающая Манхэттен, крайне оживленная, и большой кит рискует столкнуться с движущимися судами. Столкновение с кораблем — одна из основным причин гибели горбатых китов, поэтому оживленная гавань — не лучшее место для поиска добычи. Береговая охрана США проинформировала моряков, поэтому капитаны должны быть осторожны, пока не будет подтверждено, что NYC0089 покинул гавань.