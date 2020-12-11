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Горбатый кит замечен в водах Нью-Йорка. Рядом со Статуей Свободы 

Популярная механика 2 часа назад
Горбатый кит замечен в водах Нью-Йорка
Фото: Rom NYC Photographer / Twitter
В гавани Нью-Йорка рядом со Статуей Свободы был замечен горбатый кит. Последний раз кита, который вошел в воды, окружающие Манхэттен, видели 4 года назад — в 2016 году.
Эксперты из организации Gotham Whale назвали кита NYC0089 и включили его в каталог горбатых китов Нью-Йорка. В нем уже содержится более 200 особей, замеченных в водах, окружающих Нью-Йорк.
Как утверждает Gotham Whale, вероятнее всего кит заплыл в гавань из-за обилия менхаденов — вида лучеперых рыб, которыми питаются эти гигантские млекопитающие. Береговая охрана США подтвердила сообщения о наблюдении, но заявила, что вмешается, только если кит запутается или иным образом окажется в опасности.
Последний кит, замеченный рядом со Статуей Свободы, был назван Gotham. Он заплыл в гавань и проплыл мимо моста Джорджа Вашингтона. К счастью, спустя время Gotham был замечен здоровым за пределами гавани. Исследователи надеются, что NYC0089 также выплывет оттуда невредимым.
Кит приятно удивил местных жителей и туристов, но чем дольше он остается в гавани, тем больше вероятность того, что все может закончится травмами. Гавань, окружающая Манхэттен, крайне оживленная, и большой кит рискует столкнуться с движущимися судами. Столкновение с кораблем — одна из основным причин гибели горбатых китов, поэтому оживленная гавань — не лучшее место для поиска добычи. Береговая охрана США проинформировала моряков, поэтому капитаны должны быть осторожны, пока не будет подтверждено, что NYC0089 покинул гавань.
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Комментарии 1
Наука и техника , В мире , Джордж Вашингтон , Нью-Йорк , США
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