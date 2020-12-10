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Витамин C уменьшает смертность от COVID 

Вероника Полынина 1 час назад
Витамин C уменьшает смертность от COVID
Фото: depositphotos.com
Прием витамина C позволяет улучшить состояние тяжелобольных пациентов с COVID-19 и сократить смертность от коронавируса на 68%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nutrients.
Международная группа ученых проанализировала более ста исследований, включая рандомизированное контролируемое испытание, в ходе которого часть пациентов получала витамин С, а другие — стерильную воду из капельницы.
Исследователи пришли к выводу, что тяжелым пациентам необходимо давать 6-24 граммов витамина C ежедневно, чтобы организм мог быстрее перестать нуждаться в искусственной вентиляции легких. Ученые объясняют это тем, что во время борьбы с тяжелой инфекцией организм активнее расходует запас витамина C для поддержки иммунной системы.
Эти выводы перекликаются с данными о том, что у большинства пациентов в палатах интенсивной терапии наблюдается недостаток витамина C.
Авторы исследования заявляют о необходимости применять при лечении от COVID-19 витамин C наряду с антикоагулянтами и стероидами.
При этом специалисты предостерегают заразившихся коронавирусом от самолечения.
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты составили список главных источников витамина C. В него вошли сладкий перец, зеленый перец, томатный сок, апельсин, капуста, перец чили, клубника, грейпфрут, папайя, брокколи, картофель, ананас, киви, брюссельская капуста, сливы, личи, тимьян, дыня, цветная капуста, лимон и сырая гуава.
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Наука и техника , РИА Новости
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