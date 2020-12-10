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Названо самое популярное приложение 2020 года 

Lenta.ru и ещё 1 44 минуты назад
Названо самое популярное приложение 2020 года
Фото: Westend61 RF / Kiko Jimenez / Diomedia
Самым популярным в мире приложением в 2020 году назвали сервис для обмена короткими видео TikTok. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на отчет компании App Annie.
TikTok стал самым популярным приложением среди пользователей смартфонов и на iOS, и на Android. App Annie прогнозирует, что в 2021 году количество активных пользователей сервиса превысит миллиард.
Второе место заняло приложение соцсети Facebook. В пятерку лидеров также вошли два приложения, принадлежащих Facebook: мессенджер WhatsApp оказался третьим, а соцсеть Instagram — пятой.
Приложение для видеозвонков и конференций Zoom заняло четвертое место. Его популярность стремительно выросла из-за массового перевода многих сотрудников и учащихся на удаленку: до начала пандемии приложение Zoom занимало в рейтинге 219-е место.
Ранее сообщалось, что самыми популярными приложениями на iPhone у россиян в 2020 году оказались TikTok, Zoom и мессенджер Telegram, который официально разблокировали в июне. В топ-10 также вошли WhatsApp, Instagram и «ВКонтакте», видеохостинг YouTube, банковское приложение «Сбербанк Онлайн», онлайн-магазин Wildberries и приложение «Госуслуги».
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Наука и техника , Сбербанк России
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