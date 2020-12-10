Названо самое популярное приложение 2020 года 

Самым популярным в мире приложением в 2020 году назвали сервис для обмена короткими видео TikTok. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на отчет компании App Annie.

TikTok стал самым популярным приложением среди пользователей смартфонов и на iOS, и на Android. App Annie прогнозирует, что в 2021 году количество активных пользователей сервиса превысит миллиард.

Второе место заняло приложение соцсети Facebook. В пятерку лидеров также вошли два приложения, принадлежащих Facebook: мессенджер WhatsApp оказался третьим, а соцсеть Instagram — пятой.

Приложение для видеозвонков и конференций Zoom заняло четвертое место. Его популярность стремительно выросла из-за массового перевода многих сотрудников и учащихся на удаленку: до начала пандемии приложение Zoom занимало в рейтинге 219-е место.