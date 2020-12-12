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Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram 

ТАСС и ещё 9 4 часа назад
В работе Instagram произошел сбой
Фото: РИА Новости
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в субботу в нескольких странах. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Наибольшее число жалоб поступает из Великобритании, Польши, Венгрии, Италии, Франции и некоторых других стран Европы. Сложности с доступом к соцсети также наблюдаются в США, Бразилии и Аргентине.
По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты (около 60%), 23% жалуются на трудности при просмотре сторис, еще около 15% не могут размещать публикации.
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