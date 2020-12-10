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Долгожданный финал: Adobe Flash прекратит свою работу в конце года 

Газета.Ru 30 минут назад
Долгожданный финал: Adobe Flash прекратит работу
Фото: Газета.Ru
Adobe прекратит поддержку Flash с 31 декабря 2020 года, ПО удалят с официального сайта и заблокируют весь Flash-контент. Данный софт использовался для воспроизведения видео и аудио-материалов на веб-страницах. Почему Flash удаляют и какими технологиями его заменят — в материале "Газеты.Ru".
Флеш-проигрыватель Adobe Flash прекращает свою работу, сообщает новостной веб-сайт The Next Web.
Вчера компания Adobe выпустила последнее обновление программного обеспечения. Также было объявлено, что с 31 декабря поддержка софта будет прекращена. После этого компания удалит программу и все ее версии со своего официального сайта. Весь Flash-контент заблокируют, а пользователи получат уведомление с предложением удалить устаревшее программное обеспечение.
Изначально данное ПО было необходимо для разработки веб-приложений и мультимедийных презентаций, также оно использовалось для создания рекламных интернет-баннеров, анимации и воспроизведения видео и аудио-материалов на веб-страницах.
Однако софт имел множество недостатков и уязвимостей, которые не только доставляли неудобства, но и использовались мошенниками.
Flash-приложение имело ряд минусов, среди которых была чрезмерная нагрузка на центральный процессор, что замедляло работу устройства, а также недостаточный контроль ошибок, возникающих в софте, что приводило к частым отказам как ПО, так и самого браузера.
Кроме того, в Adobe Flash время от времени находили «дыры», позволяющие злоумышленникам производить разнообразные действия с системой, например, удаленно управлять веб-камерой и микрофоном или устанавливать вредоносное ПО на компьютер с целью дальнейшего взлома.
Большое количество уязвимостей и недостатков, а также развитие новых технологий вынудили компанию прекратить поддержку своего ПО. Adobe Flash обещали закрыть уже многие годы, и теперь к концу 2020 года софт прекратит свою работу.
Заручившись поддержкой таких компаний, как Apple, Google, Microsoft и Facebook, Adobe решила постепенно прекращать работу Flash.

«В частности, мы прекратим обновление и распространение Flash Player в конце 2020 года и просим разработчиков переносить любой существующий Flash-контент в новые открытые форматы», — написала компания в своем официальном блоге три года назад.

Facebook тогда объявил, что флеш-игры будут поддерживаться другими открытыми веб-стандартами, например HTML5. Команда Apple Webkit в свою очередь заявила, что Flash не устанавливается на компьютерах Mac с 2010 года, а iPhone и другие устройства на базе iOS вообще никогда его не поддерживали. В Google сообщили о том, что они в течении долгих лет постепенно отказывались от поддержки Adobe Flash и переносили контент в другие более удобные и безопасные форматы.
На замену Adobe Flash пришли такие технологии воспроизведения медиаконтента как HTML5, JavaScript и SVG.

«Новые открытые стандарты, такие как HTML5, WebGL и WebAssembly стали активно развиваться за последние несколько лет, большинство из них теперь предоставляют больше функциональных возможностей», — говорится в официальном блоге Adobe.

Самым популярным и используемым аналогом Adobe Flash является HTML5. В последние годы использование данного формата стало более распространено, и многие современные браузеры автоматически переводят весь контент, поддерживаемым софтом от Adobe, в HTML5. Основные отличия между двумя форматами заключаются в том, что это ПО дает гораздо меньше нагрузки на компьютер, стабильнее работает, а также является менее уязвимым к действиям злоумышленников.
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Наука и техника , Статьи , Microsoft , Apple , Google , Газета.Ru
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