В работе Facebook Messenger произошел сбой 

Пользователи приложения Facebook Messenger из ряда стран сообщают о сбоях в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 12.02 мск, а наибольшее количество неполадок в его работе зафиксировано в Великобритании, Греции, Польше, а также Бельгии, Нидерландах, Австралии и ряде других стран.
По данным Downdetector, 52% пользователей Messenger жалуются на проблемы с получением сообщений, 31% — с соединением с сервером, 16% — с авторизацией.
Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, Instagram, WhatsApp.