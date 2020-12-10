В работе Facebook Messenger произошел сбой 

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Пользователи приложения Facebook Messenger из ряда стран сообщают о сбоях в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector , который отслеживает сбои в популярных интернет-ресурсах.

Греции, Нидерландах, По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 12.02 мск, а наибольшее количество неполадок в его работе зафиксировано в Великобритании Польше , а также Бельгии Австралии и ряде других стран.

По данным Downdetector, 52% пользователей Messenger жалуются на проблемы с получением сообщений, 31% — с соединением с сервером, 16% — с авторизацией.