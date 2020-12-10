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В работе Facebook Messenger произошел сбой 

РИА Новости и ещё 4 9 часов назад
В работе Facebook Messenger произошел сбой
Фото: РИА Новости
Пользователи приложения Facebook Messenger из ряда стран сообщают о сбоях в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 12.02 мск, а наибольшее количество неполадок в его работе зафиксировано в Великобритании, Греции, Польше, а также Бельгии, Нидерландах, Австралии и ряде других стран.
По данным Downdetector, 52% пользователей Messenger жалуются на проблемы с получением сообщений, 31% — с соединением с сервером, 16% — с авторизацией.
Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, Instagram, WhatsApp.
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Наука и техника , Марк Цукерберг , Австралия , Бельгия , Греция , Казань , Москва , Нидерланды , Нижегородская Область , Нижний Новгород , Польша , Республика Татарстан , Великобритания
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