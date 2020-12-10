Когда и при каких условиях россияне станут «выездными»?

Вопреки мнению Александра Гинцбурга подавляющее большинство стран остаются закрытыми полностью или частично. Хотя он, очевидно, прав в том смысле, что коронавирусная зараза уже довольно равномерно рассеялась по странам и континентам. За исключением разве что страны-континента Австралии , которая закрылась в самоизоляции на неопределенный срок. А вот если посмотреть на близкие к нам по уровню заражения европейские страны, то ситуация в России не выглядит сильно хуже.

По абсолютному числу случаев заболевания ковидом, приближающемуся у нас к 2, 5 млн, мы на первом месте в Европе. На втором — Франция, отстающая примерно на 200 тысяч, при том что ее население почти в 2,5 раза меньше нашего. Если же смотреть по такому показателю, как число заболеваний на 100 тысяч населения, то Россия находится на приличном 31 месте, имея пока менее 1 700 случаев на 100 тысяч, тогда как, например, в Черногории или Люксембурге их более шести тысяч, а в Испании и Хорватии, странах привычных для массового российского туризма, более 3,5 тысяч. Немногим лучше показатели в той же Франции или Австрии, чуть лучше дела обстоят в Италии, но и там заболевших примерно 2,8 тысячи на 100 тысяч. Это намного выше нашего уровня.

С этой точки зрения, хоть как-то оправданным выглядит подтвержденный недавно запрет на въезд россиян разве что со стороны Финляндии, где число заболевших менее 500 на 100 тысяч. Однако в Турции их тоже мало — 650, она на предпоследнем месте в Европе, как раз перед Финляндией. Однако Турция летом для россиян открывалась.

Страны Евросоюза сами уже с трудом, и то лишь частично, сохраняют трансграничный карантин. Например, на рождественские каникулы Европейская комиссия , хотя и со скрипом, но все же разрешила переезды между странами, дежурно призвав к осторожности. Чиновники отыгрались на горнолыжных курортах. Они будут закрыты во Франции, Италии и Германии. Однако австрийцы на такой шаг не решились, как и испанцы. Правда, кататься будут только свои граждане с соблюдением санитарных ограничений.

В целом же правительствам большинства стран трудно — морально и политически — решиться открыть границы полностью. Никто не знает, как поведет себя коронавирус, не начнутся ли третья и четвертая волны заражений. Вместо безусловного открытия границ, похоже, идет активная подготовка к введению так называемых «иммунных паспортов», которые будут показывать медицинский статус путешественника: есть ли у него антитела, сделал ли он прививку, переболел ли он и как себя чувствует на данный момент.

Проекты введения аналогов «иммунных паспортов» разрабатывают ряд альянсов авиакомпаний на основе экспресс-тестов. Великобритания, отказавшаяся летом от подобной идеи как «дискриминационной», сейчас к ней, похоже, возвращается . И не она одна. Скорее всего, западные страны пойдут в обозримом будущем на подобные меры, взяв на вооружение хотя бы частично китайские методы «цифровой слежки», которые они ранее отвергали как недемократические.