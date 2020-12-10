Когда и при каких условиях россияне станут «выездными»?

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что закрытие границ исчерпало себя как мера борьбы с распространением коронавируса. Также он выразил мнение, что вакцинированные «Спутником V» люди должны иметь возможность свободно передвигаться между регионами и странами. В свою очередь, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев полагает, что ряд популярных у российских туристов направлений не откроется до конца следующего летнего сезона. Так когда же возобновятся трансграничные путешествия?
Вопреки мнению Александра Гинцбурга подавляющее большинство стран остаются закрытыми полностью или частично. Хотя он, очевидно, прав в том смысле, что коронавирусная зараза уже довольно равномерно рассеялась по странам и континентам. За исключением разве что страны-континента Австралии, которая закрылась в самоизоляции на неопределенный срок. А вот если посмотреть на близкие к нам по уровню заражения европейские страны, то ситуация в России не выглядит сильно хуже.
По абсолютному числу случаев заболевания ковидом, приближающемуся у нас к 2, 5 млн, мы на первом месте в Европе. На втором — Франция, отстающая примерно на 200 тысяч, при том что ее население почти в 2,5 раза меньше нашего. Если же смотреть по такому показателю, как число заболеваний на 100 тысяч населения, то Россия находится на приличном 31 месте, имея пока менее 1 700 случаев на 100 тысяч, тогда как, например, в Черногории или Люксембурге их более шести тысяч, а в Испании и Хорватии, странах привычных для массового российского туризма, более 3,5 тысяч. Немногим лучше показатели в той же Франции или Австрии, чуть лучше дела обстоят в Италии, но и там заболевших примерно 2,8 тысячи на 100 тысяч. Это намного выше нашего уровня.
С этой точки зрения, хоть как-то оправданным выглядит подтвержденный недавно запрет на въезд россиян разве что со стороны Финляндии, где число заболевших менее 500 на 100 тысяч. Однако в Турции их тоже мало — 650, она на предпоследнем месте в Европе, как раз перед Финляндией. Однако Турция летом для россиян открывалась.
Страны Евросоюза сами уже с трудом, и то лишь частично, сохраняют трансграничный карантин. Например, на рождественские каникулы Европейская комиссия, хотя и со скрипом, но все же разрешила переезды между странами, дежурно призвав к осторожности. Чиновники отыгрались на горнолыжных курортах. Они будут закрыты во Франции, Италии и Германии. Однако австрийцы на такой шаг не решились, как и испанцы. Правда, кататься будут только свои граждане с соблюдением санитарных ограничений.
В целом же правительствам большинства стран трудно — морально и политически — решиться открыть границы полностью. Никто не знает, как поведет себя коронавирус, не начнутся ли третья и четвертая волны заражений. Вместо безусловного открытия границ, похоже, идет активная подготовка к введению так называемых «иммунных паспортов», которые будут показывать медицинский статус путешественника: есть ли у него антитела, сделал ли он прививку, переболел ли он и как себя чувствует на данный момент.
Проекты введения аналогов «иммунных паспортов» разрабатывают ряд альянсов авиакомпаний на основе экспресс-тестов. Великобритания, отказавшаяся летом от подобной идеи как «дискриминационной», сейчас к ней, похоже, возвращается. И не она одна. Скорее всего, западные страны пойдут в обозримом будущем на подобные меры, взяв на вооружение хотя бы частично китайские методы «цифровой слежки», которые они ранее отвергали как недемократические.
Российским властям и гражданам надо быть готовыми к такому повороту. Можно уже вступать в переговоры, прежде всего, с европейскими странами на сей счет. В том числе о признании результатов вакцинации отечественными вакцинами. Тем более что соответствующая заявка по поводу «Спутника V» подана в ВОЗ. Можно также начинать разрабатывать соответствующий национальный проект — в рамках курса на «цифровизацию страны». Похоже, это станет частью новой реальности — или, как теперь принято говорить, новой нормальности, которой не удастся избежать при всем отвращении многих к подобной слежке. Подобная практика с большой вероятностью станет общепринятой в той же Европе, куда нас без «иммунного статуса» могут просто не пустить.