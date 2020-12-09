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Москва

Рогозин показал первый макет двигателя для «Союза-5» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 9 декабря 2020
Рогозин показал первый макет двигателя для «Союза-5»
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал фото первого макета двигателя РД-0124МС для второй ступени ракеты-носителя «Союз-5».

«Представляю первый макет двигателя РД-0124МС для ракеты-носителя «Союз-5». Его будут использовать для динамических испытаний ступени ракеты. Двигатель РД-0124МС с тягой в пустоте 60 тонн работает на компонентах топлива «нафтил + жидкий кислород». Он состоит из двух блоков, в каждом по две камеры сгорания. Двигатель РД-0124МС будет работать даже при возможном выключении одного из блоков», — написал Рогозин в Facebook.

По его словам, изготовление первого экземпляра двигателя можно назвать событием года для сотрудников Конструкторского бюро химавтоматики и Воронежского механического завода.

«Это первый проект, в котором внедряют PLM-системы — программное обеспечение для управления жизненным циклом продукции. Одновременно специалисты завершают сборку экспериментальной установки с камерой внутреннего сгорания двигателя с цилиндрическим насадком», — добавил глава Роскосмоса.

Он уточнил, что огневые испытания пройдут уже в начале 2021 года.
Ранее сообщалось, что Воронежский центр ракетного двигателестроения (Конструкторское бюро химавтоматики, КБХА) изготовил первый макет двигателя РД-0124МС для второй ступени ракеты-носителя «Союз-5».
В декабре 2019 года гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что предприятие поставит первый двигатель для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» в 2022 году.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Игорь Арбузов , Роскосмос , Воронежский механический завод , НПО "Энергомаш"
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