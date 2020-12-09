Рогозин показал первый макет двигателя для «Союза-5» 

«Представляю первый макет двигателя РД-0124МС для ракеты-носителя «Союз-5». Его будут использовать для динамических испытаний ступени ракеты. Двигатель РД-0124МС с тягой в пустоте 60 тонн работает на компонентах топлива «нафтил + жидкий кислород». Он состоит из двух блоков, в каждом по две камеры сгорания. Двигатель РД-0124МС будет работать даже при возможном выключении одного из блоков», — написал Рогозин в Facebook.