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Илон Маск заявил, что переехал из Калифорнии в Техас 

ТАСС 2 часа назад
Илон Маск переехал из Калифорнии в Техас
Фото: Reuters
Американский предприниматель Илон Маск, который является руководителем компаний Tesla и SpaceX, переехал из Калифорнии в Техас. Об этом заявил во вторник на интернет-семинаре, организованном газетой The Wall Street Journal.
На вопрос о том, собирается ли он перенести производственные мощности из Калифорнии в Техас, Маск ответил: "Что касается меня, лично, да, я переехал в Техас". Предприниматель констатировал, что ранее авиастроительные компании, как и многие другие, перенесли свою деятельность из Калифорнии в другие штаты. Маск подчеркнул, что наращивает деятельность в Техасе.
Маск ранее заявлял о возможности переноса головного офиса Tesla из Калифорнии в другой американский штат, в том числе в Техас или Неваду. Губернатор Техаса сообщал, что обсуждал с Маском такую возможность. Предприниматель подвергал критике власти Калифорнии за принятие слишком жестких, по его мнению, мер в сфере борьбы с пандемией.
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Комментарии
Наука и техника , Илон Маск , SpaceX , Wall Street Journal
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