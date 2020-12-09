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Москва

В ходе исследования вакцины Pfizer умерли шесть участников 

News.ru и ещё 10 25 минут назад
Шесть человек умерли в ходе проведения испытаний вакцины, разработанной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщили на сайте Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.
За отчётный период было шесть смертей (два летальных исхода в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо), — сообщает ТАСС.
Отмечается, что в группе получивших вакцину один участник с атеросклерозом и ожирением умер через три дня после введения первой дозы препарата. Другой участник умер от остановки сердца через 60 дней после введения ему второй дозы.
Однако и в группе плацебо два человека умерли от инсульта и инфаркта, причина смерти ещё двух участников не установлена. Половина погибших во всех группах была старше 55 лет.
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило на 10 декабря заседание по вопросу одобрения применения вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech.
Великобритания уже 2 декабря сертифицировала вакцину от COVID-19. Разрешение на использование получил препарат производства Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на территории страны в течение следующей недели. Ожидается, что массовая вакцинация начнётся весной 2021 года. Эффективность разработки оценили в 95%, заявил глава рабочей группы Комиссии по лекарственным средствам Британии Мунир Пирмохамед.
Как писал NEWS.ru, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что Великобритания, в отличие от Соединённых Штатов Америки, слишком быстро разрешила использование вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), созданной совместно компаниями Pfizer и BioNTech.
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Комментарии 1
Наука и техника , Видео , Энтони Фаучи , Pfizer , ИТАР-ТАСС , США
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