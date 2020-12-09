В ходе исследования вакцины Pfizer умерли шесть участников 

Шесть человек умерли в ходе проведения испытаний вакцины, разработанной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщили на сайте Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США

За отчётный период было шесть смертей (два летальных исхода в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо), — сообщает ТАСС.

Отмечается, что в группе получивших вакцину один участник с атеросклерозом и ожирением умер через три дня после введения первой дозы препарата. Другой участник умер от остановки сердца через 60 дней после введения ему второй дозы.

Однако и в группе плацебо два человека умерли от инсульта и инфаркта, причина смерти ещё двух участников не установлена. Половина погибших во всех группах была старше 55 лет.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило на 10 декабря заседание по вопросу одобрения применения вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech.

Великобритания уже 2 декабря сертифицировала вакцину от COVID-19. Разрешение на использование получил препарат производства Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на территории страны в течение следующей недели. Ожидается, что массовая вакцинация начнётся весной 2021 года. Эффективность разработки оценили в 95%, заявил глава рабочей группы Комиссии по лекарственным средствам Британии Мунир Пирмохамед.