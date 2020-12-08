Synergy Brain Game: как довести мозг до состояния высокоскоростного компьютера 

Уникальный марафон по открытию новых возможностей собственного мозга запускает Школа Бизнеса «Синергия». На протяжении года участники будут тренировать память, мышление, скорость реакции, проходя специально подготовленные игры. Победителя годового марафона ждет автомобиль Tesla Model 3.

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