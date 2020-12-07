В США установят самую мощную ветровую турбину

Разработчики проекта Vineyard Wind 1, первого коммерческого оффшорного комплекса ветроэнергетики в США , объявили о том, что будут использовать самые большие и мощные в мире ветрогенераторы GE Haliade-X. Высота одной установки достигает 260 метров, а длина каждой лопасти составляет 107 метров!

GE Haliade-X — настоящий гигант среди всех аналогов ветровых турбин. Ее размеры действительно впечатляют!

Vineyard Wind 1 — проект в рамках развития возобновляемых источников энергии мощностью 800 МВт. В ходе строительства комплекса будет установлено несколько турбин GE Haliade-X у побережья Массачусетса. Сообщается, что оффшорная станция (прибрежная) будет питать около 400 000 домов в Новой Англии.

Каждая турбина GE Haliade-X представляет собой автономный генератор мощностью 12 МВт, способный вырабатывать 67 ГВт∙ч в год при идеальных условиях. Размер установок помогает им захватывать на 45% больше энергии, чем каким-либо другим альтернативам на рынке. Турбины также более эффективны при более низких скоростях ветра. Кроме того, использование меньшего количества больших турбин значительно сокращает затраты на установку.

Vineyard Wind 1 может стать крупнейшим оффшорным ветровым проектом в Америке, но его мощность 800 МВт сильно отстает от крупнейшего в мире ветрового оффшора Dogger Bank мощностью 3,6 ГВт в Великобритании. Если же говорить о самой крупной ветровой энергостанции на суше, то ей является проект китайской станции Gansu, планируемая мощность которой будет составлять около 20 ГВт, когда все турбины будут установлены.