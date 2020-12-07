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Москва

Apple улучшила старые iPhone 

Lenta.ru 2 часа назад
Обновление iOS улучшило качество видеозвонков на iPhone. Об этом сообщает издание MacMagazine.
Журналисты издания заметили, что в ноябре Apple обновила страницы некоторых моделей смартфонов на своем сайте. Компания добавила в описание новых и некоторых старых устройств информацию о том, что они поддерживают передачу видео посредством FaceTime в разрешении 1080 пикселей. Для iPhone 12 данное разрешение устанавливается при использовании Wi-Fi и 5G, для остальных устройств — только Wi-Fi.
Судя по описанию, новая функция доступна на всех смартфонах Apple, начиная с выпущенного в 2017 году iPhone 8. Журналисты обратили внимание, что, в частности, на странице iPhone XR данная информация не отображалась до 4 ноября, а затем появилась. Авторы полагают, что поддержка разрешения 1080 пикселей стала доступна на устройствах Apple с обновлением iOS 14.2.
В заметке говорится, что изменения в качестве передачи видео «весьма существенны». Обновленное приложение для видеосвязи FaceTime доступно только на iPhone, на iPad сохранилось прежнее разрешение.
Ранее Apple добавила новые функции в часы российских пользователей — ЭКГ и уведомления о нерегулярном сердечном ритме — посредством обновления. Для их активации нужно обновить Apple Watch до версии watchOS 7.1 и установить на iPhone обновление iOS 14.2.
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Наука и техника , Видео , Apple
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