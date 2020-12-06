Пользователей WhatsApp ждет неприятный сюрприз 

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Мессенджер WhatsApp объявил, что выпустит обновление и изменит политику обработки данных, невзирая на мнение пользователей. Тем, кто не согласен с новыми правилами, предложат удалить аккаунт. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В новой версии мессенджера WhatsApp (владелец — Facebook), появится функция всплывающих уведомлений.

Они будут отображаться как отдельный баннер в приложении. Он сможет перенаправлять на внешние веб-сайты или требовать определенного действия пользователя.

Уже опубликованы скриншоты, показывающие, как будут выглядеть такие уведомления.

Разработчики уверяют, что они не будут содержать рекламу.

Первым таким встроенным уведомлением станет просьба принять обновлённые условия.

При этом можно только или принять их или удалить свой аккаунт.

В соцсетях высокомерие и самоуверенность компании не понравились многим пользователям. Они пишут, что подоспел прекрасный повод перейти на другой мессенджер.

Новые условия вступят в силу 8 февраля 2021 года. Рассылать оповещения WhatsApp начнёт уже в ближайшие недели.