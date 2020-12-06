Китайский зонд удачно передал образцы лунного грунта 

Китайский модуль поднялся с поверхности Луны и состыковался с возвращаемым аппаратом "Чанъэ-5". Образцы лунного грунта удалось благополучно доставить на орбиту Луны, сообщает "Свободная пресса".

"Шестого декабря в 5.42 (00.42 по московскому времени) модуль для взлета "Чанъэ-5" успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями. Кроме того, в 6.12 (1.12 по Москве) он перегрузил образцы грунта на возвращаемый модуль", — сообщили китайские ученые.

Взлетный модуль после перезагрузки грунта будет отделен, возвращаемому модулю предстоит вернуться на Землю. Если все пройдет гладко, этот будет первая за 44 года операция по доставке лунного грунта на нашу планету.