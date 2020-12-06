Названо условие повторного заражения коронавирусом

«Чаще всего, как показывает практика, повторное заболевание протекает тяжелее. Почему это происходит — трудно объяснить, — отметил академик. — Это связано с индивидуальной реактивностью организма. Повторное заражение возможно только тогда, когда есть какая-то дефектность иммунного ответа, когда организм не справляется и не вырабатывает достаточное количество антител».