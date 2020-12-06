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Москва

Когда в России отступит пандемия, рассказал вирусолог 

Deita.ru и ещё 1 6 декабря 2020
К концу следующего года россияне могут ожидать завершения пандемии COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Россия 1". Такой прогноз дал главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.
По его словам, значительное ослабление коронавируса может наступить уже к лету 2021 года. Одной из главный причин, по которой зараза должна потерять свою силу — это проведение массовой вакцинации. Как отметил Вечорко, россияне уже начали вакцинироваться, а значительная часть граждан и вовсе уже успела переболеть COVID-19.

"Думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить", — дал свой прогноз вирусолог.

Ранее стало известно о том, что прививочные пункты, в которых будет проходить вакцинация от COVID-19, будут работать во всех регионах России.
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Наука и техника , Видео , Общество , Безопасность , РИА "Дейта"