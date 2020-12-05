Антитела оказались бессильны перед коронавирусом

Ученые нашли мутацию коронавируса, которая позволяет «ускользать» от антител, выработанных для борьбы с инфекцией, потому что они не распознают вирус. Об этом сообщает Nature.

Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона исследовали все мутации коронавируса, которые предотвращают связывание трех моноклональных антител (созданных в лаборатории и вводимых пациентам в рамках специализированной терапии).

Специалистами было обнаружено, что некоторые мутации затрагивали белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом (RBD), который коронавирус использует для проникновения в клетки.

Одна из таких мутаций маскировала вирус от всего коктейля антител, а некоторые другие ускользали выборочно от одного из трех антител.

Отмечается, что некоторые подобные мутации часто встречаются у заразившихся коронавирусом, а противостоящая всем антителам мутация найдена в Нидерландах и Дании.