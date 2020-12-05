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Москва

Обнаружена мутация коронавируса, которая «ускользает» от антител 

Аргументы Недели и ещё 7 54 минуты назад
Антитела оказались бессильны перед коронавирусом
Фото: Reuters
Ученые нашли мутацию коронавируса, которая позволяет «ускользать» от антител, выработанных для борьбы с инфекцией, потому что они не распознают вирус. Об этом сообщает Nature.
Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона исследовали все мутации коронавируса, которые предотвращают связывание трех моноклональных антител (созданных в лаборатории и вводимых пациентам в рамках специализированной терапии).
Специалистами было обнаружено, что некоторые мутации затрагивали белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом (RBD), который коронавирус использует для проникновения в клетки.
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Одна из таких мутаций маскировала вирус от всего коктейля антител, а некоторые другие ускользали выборочно от одного из трех антител.
Отмечается, что некоторые подобные мутации часто встречаются у заразившихся коронавирусом, а противостоящая всем антителам мутация найдена в Нидерландах и Дании.
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Наука и техника , Наука , Дания , Нидерланды
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