Раскрыта тайна пропажи «Рейса 19» в Бермудском треугольнике

Пятого декабря 1945 года пять торпедоносцев ВМС США , известных как "Рейс 19", в составе звена под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора вылетели со своей базы во Флориде с обычным учебным заданием. Однако в течение нескольких часов все 14 членов экипажей и их самолеты исчезли после входа в Бермудский треугольник, или, как его называют "треугольник дьявола", — акваторию площадью до четырех миллионов квадратных километров, граничащую с юго-восточным побережьем США, Бермудскими островами Пуэрто-Рико . Спасательный самолет, посланный на их поиски, также исчез с экипажем из 13 человек. Некоторые пилоты успели сообщить, что их компасы не работают и навигация практически невозможна из-за ненастной погоды.

Тайна "Рейса 19", или "Потерянного патруля", как его стали называть, и последующие необъяснимые исчезновения самолетов и кораблей над той же акваторией придали мистический ореол Бермудскому треугольнику, сделав его своего рода магической зоной, где не работает навигация и пропадает любая связь. В 1964 году это название впервые использовал американский писатель Винсент Гэддис в журнале Argosy для описания области в форме треугольника, расположенном в Атлантическом океане за пределами побережья Флориды.

С момента гибели "Рейса 19" до середины 1980-х годов 25 небольших самолетов исчезли при прохождении Бермудского треугольника. Больше их никто не видел. Никаких обломков не удалось найти. Некоторые из абсурдных предположений о причине исчезновения самолетов включали их "похищение" НЛО и даже подводный город, который "затягивает суда и самолеты". "Эти истории очаровали общественность. Некоторые люди давали необычные объяснения, утверждая, что происходит что-то паранормальное или сверхъестественное", — сказал порталу 9 News австралийский исследователь Шейн Саттерли.

По словам Саттерли, профессора университета Гриффитса в Квинсленде, необходим уровень критического мышления, чтобы попытаться собрать воедино то, что на самом деле произошло с "Рейсом 19". По его словам, к гибели звена привели неправильные действия экипажа. "Расследование показало, что, когда за улице стемнело и погода изменилась, командир Тейлор направил самолеты в неправильное место. Тейлор не раз терялся во время полета. Ему дважды приходилось спасаться в Тихом океане", — отметил ученый.

Он добавил, что командир звена сделал роковую ошибку, полагаясь не на показания приборов самолета, а на то, что видел за окном и пытаясь справиться с нештатной ситуацией, будто он находится в знакомом ему Мексиканском заливе, а не в Бермудском треугольнике. В результате самолеты-торпедоносцы Grumman Avenger врезались в воду и затонули менее чем за минуту. Мать Тейлора, не желая слышать то, что его сына обвиняют в исчезновении "Рейса 19", утверждала: если военно-морской флот не сможет найти самолет, то они не смогут точно сказать, что произошло. Не желая винить Тейлора в трагедии, руководство ВМС США согласилось с этим, в отчете написав, что самолеты "исчезли по неизвестной причине".

"Если самолеты тонут в бескрайнем океане, их часто уже никогда не находят. Это наблюдается и сегодня. Например, было найдено лишь небольшое количество обломков пропавшего рейса MH370 Malaysia Airlines, который исчез в 2014 году", — отметил Саттерли. Сегодня через Бермудский треугольник часто пролетают большие пассажирские самолеты, и ни один из них не исчезает.

Еще одним ключевым фактором была неопытность многих пилотов "Рейса 19". "Большинство пилотов, участвовавших в инциденте, были стажерами. Это означает, что они не были должным образом обучены тому, как использовать все приборы самолета при полете ночью или в плохую погоду", — заявил профессор. По его словам, проведенные исследования также показали, что количество пропавших без вести в Бермудском треугольнике судов и самолетов в пропорциональном отношении не намного больше, чем в любой другой части океана.

Его версия событий практически совпадает с той, которую еще в 2007 году, изучая версии гибели "Рейса 19", изложил американский авиационный эксперт Питер Лефф. "В какой-то момент, либо во время второго или третьего маневра, Тейлор убедился, что они каким-то образом сделали неверный поворот, однако было поздно", — заявил Лефф, добавив, что командир звена, не учел показания приборов, полагаясь на увиденное за бортом, и, пролетая над Багамскими островами, принял их за Флориду.