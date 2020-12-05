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Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу 

ТАСС и ещё 3 36 минут назад
Зонд сбросил на Землю образцы грунта с Рюгу
Фото: CC BY-SA 4.0
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") сбросил в субботу на Землю специальную капсулу с образцами грунта, взятого с поверхности отдаленного астероида Рюгу. Процесс в прямом эфире транслировало Японское агентство аэрокосмических исследований.
Ожидается, что спустя около 12 часов капсула приземлится на территории запретной зоны Вумера в штате Южная Австралия, куда в ноябре была направлена экспедиция в составе 73 японских специалистов. Спуск будут отслеживать по сигналам встроенного радиомаяка пять антенн, а также радары специализированного судна и самолета. После приземления на поиски капсулы отправятся вертолет и беспилотный летательный аппарат. Из-за возможного влияния ветра погрешность при посадке может составить до 100 км от изначально запланированной точки. Следующим этапом станет транспортировка контейнера в Японию, где его планируется вскрыть в специализированной лаборатории JAXA.
"Хаябуса-2" был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. За время нахождения в районе астероида с июня 2018 по ноябрь 2019 года японский зонд совершил две успешные посадки на его поверхность. Во время одной из них аппарат специально произвел взрыв, чтобы создать искусственный кратер и получить образцы из более глубоких слоев космического тела. Ученые заявляют, что все эти операции были осуществлены по плану и находящиеся в специальной капсуле фрагменты астероида будут представлять огромный научный интерес.
Диаметр астероида Рюгу (в переводе с японского — "Дворец дракона"), который пересекает орбиты Земли и Марса, составляет около 900 м. Он относится к классу C — самому распространенному из ныне изученных. В таких астероидах присутствует большое количество углерода. Также, согласно статистике, на поверхности таких тел можно обнаружить частички воды, что, как полагают специалисты, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.
Имея достаточный запас топлива, "Хаябуса-2" совершит маневр, чтобы обогнуть Землю и продолжить движение в открытом космосе. Зонд будет использован в новой миссии по исследованию поверхности астероида 1998 KY26 диаметром около 30 метров, который движется по орбите между Землей и Марсом. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта небесного тела, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.
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Комментарии 1
Наука и техника , Токио , Япония
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