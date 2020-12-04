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Кристаллы помогли узнать подробности извержения Килауэа 

Индикатор 1 час назад
Кристаллы помогли больше узнать об извержении Килауэа
Фото: Encyclopaedia Britannica/Twitter/Mario Tama/Indicator.Ru
Проанализировав ориентацию кристаллов оливина, застывших в лаве гавайского вулкана Килауэа, американские ученые смогли узнать подробности процессов, происходящих в недрах земли. Результаты позволят моделировать предыдущие извержения и, возможно, предсказать будущие, что актуально в связи с непредсказуемостью активности Килауэа. Статья опубликована в журнале Science Advances
При предсказании извержений вулканов огромной проблемой становится то, что большинство процессов происходят глубоко под землей в лавовых трубах. Однако благодаря крошечным кристаллам магнезиально-железистого силиката оливина ученые из Стэнфордского университета и Океанографического института в Вудс-Хоуле смогли протестировать компьютерные модели потока магмы, которые могут рассказать многое о прошлых извержениях вулкана и, возможно, предсказать будущие.
Кристаллы, размером не более миллиметра, были обнаружены в лаве после извержения гавайского вулкана Килауэа в 1959 году. Анализ кристаллов показал, что они были ориентированы необычным, последовательным образом. Исследователи предположили, что такое расположение было сформировано подземной магмой, и смоделировали физические процессы, происходящие внутри вулкана.
Так же, как волны в океане могут заставить частицы материала принимать определенную ориентацию, магма может перемещать кристаллы. При извержении вулкана жидкая лава застывает при контакте с низкими температурами воздуха, и этот процесс такой быстрый, что кристаллы не успевают измениться и отражают момент извержения.
Анализ показал, что странная ориентация кристаллов была вызвана движением магмы в двух направлениях одновременно, причем один поток находился непосредственно над другим, то есть в лавовой трубе не было одного устойчивого потока.
Предсказание извержений Килауэа представляет постоянную проблему из-за их непредсказуемости — вместо непрерывных извержений, лава периодически выбрасывается из вулкана, угрожая безопасности жителей юго-восточной стороны острова Гавайи. По мнение исследователей наблюдение за ориентацией кристаллов на разных этапах извержения позволит определить условия потока магмы внутри вулкана.
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