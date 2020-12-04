Создана самая детальная 3D-карта Млечного Пути 

Астрономы представили самую точную 3D-карту Млечного Пути, которая может помочь исследовать различные процессы в галактике и Вселенной.

Данные, собранные обсерваторией Gaia за 7 лет наблюдений позволили астрономам составить невероятно точную трехмерную карту Млечного Пути. Ученые обнаружили несколько интересных процессов, которых раньше не замечали.

Огромная трехмерная карта ночного неба была составлена на основе данных, собранных обсерваторией Gaia Европейского космического агентства . Аппарат ведет наблюдения с момента своего вывода на орбиту в 2013 году. Полученная астрономами карта содержит достаточно деталей, чтобы ученые могли измерить ускорение Солнечной системы и вычислить массу галактики. Эти данные дадут ключ к пониманию того, как сформировалась Солнечная система и с какой скоростью Вселенная расширялась с момента своего рождения. По словам исследователей, полученная ими карта достаточно подробно описывает положение звезд в пространстве для расстояний до нескольких сотен световых лет.

Составив карту положения и движения звезд, зонд обнаружил разрушительные процессы за пределами Млечного Пути. Слабый поток звезд, замеченных между двумя соседними галактиками, свидетельствует о том, что массивное Большое магелланово облако неуклонно поглощает меньшее по размеру Малое магелланово облако.

Многие из ярких объектов на карте являются квазарами — далекими и интенсивными источниками света, питаемыми черными дырами, масса которых составляет более миллиарда солнечных. Измеряя движение Солнечной системы относительно них, Gaia помогла ученым понять, что Солнечная система увеличивает свою скорость относительно остальной Вселенной на 0,23 нм/с каждую секунду. Из-за этого наша система каждый год сдвигается в сторону центра Млечного Пути на 115 километров.