Коронавирус ждет всех россиян?

Коронавирусом так или иначе могут заразиться все россияне, поскольку COVID-19 циркулирует в воздухе и разносится бессимптомными больными. Об этом заявил заслуженный врач России , пульмонолог Александр Карабиненко в разговоре с «Лентой.ру»

«Рано или поздно все мы обязательно получим этот вирус. Через глоток свежего воздуха, — предсказал Карабиненко. — Как мы можем остановить поток воздуха, в котором витают миллиарды тел вируса? Нам что, не дышать? Или дышать только в противогазе круглосуточно в течение года или двух?»

По его словам, распространение коронавируса происходит по большей части из-за бессимптомных носителей. «Ежедневно сообщают, что 20-25 процентов из числа выявленных болеют бессимптомно. Представляете? Вы себя чувствуете себя нормально, у вас ни кашля, ни температуры, ни других симптомов нет, а вы болеете этой болезнью и распространяете ее», — отметил врач.

Он добавил, что при помощи вакцинации можно будет избежать тяжелых случаев заболевания, но не избавиться от вируса совсем. «Изолировать себя от внешнего мира мы не сможем никакой вакциной и никакими масками», — заключил Карабиненко.