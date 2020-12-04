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Видео запуска ракеты-носителя «Союз-2» с Плесецка 

Вадим Дроздов 25 минут назад
3 декабря состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2" с блоком космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и служебной платформы наноразмерного космического аппарата «ЭРА-1». Видео запуска опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации.
«Союз-2» — семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса, разработанное и производимое РКЦ «Прогресс» в Самаре путём глубокой модернизации ракеты-носителя «Союз-У». Является частью семейства ракет-носителей Р-7. Ракеты предназначены для выведения космических аппаратов на низкие, средние, высокие, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные орбиты с существующих стартовых комплексов. В том числе предусматривается запуск пилотируемых и грузовых космических кораблей по программе Международной космической станции.
Наука и техника , Видео , РКЦ "Прогресс"
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