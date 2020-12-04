Видео запуска ракеты-носителя «Союз-2» с Плесецка 

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3 декабря состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2" с блоком космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и служебной платформы наноразмерного космического аппарата «ЭРА-1». Видео запуска опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации.