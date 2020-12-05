Первый пошел: В Москве стартует вакцинация от коронавируса

Вакцинация первоочередников от коронавируса начинается в Москве , на нее уже записались порядка пяти тысяч человек.

Кто может привиться

На данный момент вакцинация от коронавируса доступна только людям из основной группы риска. К ней относятся те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей. Кроме работников медицинских и образовательных учреждений, вакцинироваться смогут сотрудники городских социальных учреждений.

Как отметила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова , право на вакцинацию имеют не только врачи, учителя, но и другие работники учебных и лечебных учреждений — те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы.

По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться и в конечном счете вакцина станет доступна для всех жителей столицы.

Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Где можно привиться

По словам Собянина, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины.

Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.

В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Запись доступна на две недели вперед. Как сообщила Ракова, до конца года откроются 170 центров вакцинации от коронавируса.

Как привиться

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.

На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.

Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой: паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.

Перед вакцинацией

Как сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева, для вакцинации никакой специальной подготовки не требуется, ограничений по питанию тоже нет.

Шиндряева отметила, что здоровый сон — семь—восемь часов — это залог хорошего иммунитета и защита от инфекций. Врач не будет задавать вопросы, как вы спали и все ли у вас хорошо, оценивается только физическое состояние, то есть нормальная температура и отсутствие респираторных заболеваний. Все остальное не является ограничением.