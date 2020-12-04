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Помимо "сов" и "жаворонков" обнаружено еще 4 хронотипа

Профиль
8 минут назад
Многие знают о существовании только двух хронотипов: «жаворонки» с утра бодры и полны энергией, а «совы» достигают своего пика активности ближе к ночи. Международная группа ученых выделила еще 4 типа людей, которые проявляют активность в разное время дня.
Помимо "сов" и "жаворонков" обнаружено еще 4 хронотипа
Фото: ©Shutterstock / Fotodom©Shutterstock / Fotodom
Исследователи опросили более 2 тыс. участников, их просили оценить свой хронотип на основе диапазона из шести возможных, которые им предоставили ученые. 95% респондентов смогли отнести себя к той или иной группе. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.
Существует высокоактивный тип – люди, которые энергичны на протяжении всего дня, к ним относится 9%, а дневные сонные типы оказались наиболее расположены к различным занятиям по утрам, а днем их активность падает до средних значений, их насчитывается 18%. Дневные активные наиболее энергичны в середине дня, а утром у них очень мало сил, таких оказалось 15%. Умеренно активные испытывают средний уровень прилива сил в течение всего дня, их насчитывается 16%. «Жаворонков», под которых подстроен почти весь мир, оказалось лишь 13%, а ночных «сов», жалующихся на недосып при таком режиме, – 24%.
Ранее «Профиль» писал о том, как «совам» и «жаворонкам» оставаться энергичными. Диетолог Дженни Чиеше рассказала, какую пищу лучше употреблять тому или иному хронотипу. В частности, она рекомендует «совам» завтракать через полчаса после пробуждения, а ужинать за два-три часа до сна. Эксперт отметила, что «социальный часовой пояс» у «сов» обычно не совпадает с реальным, так как мир обычно живет по законам «жаворонков».
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