Помимо "сов" и "жаворонков" обнаружено еще 4 хронотипа

Многие знают о существовании только двух хронотипов: «жаворонки» с утра бодры и полны энергией, а «совы» достигают своего пика активности ближе к ночи. Международная группа ученых выделила еще 4 типа людей, которые проявляют активность в разное время дня.

Существует высокоактивный тип – люди, которые энергичны на протяжении всего дня, к ним относится 9%, а дневные сонные типы оказались наиболее расположены к различным занятиям по утрам, а днем их активность падает до средних значений, их насчитывается 18%. Дневные активные наиболее энергичны в середине дня, а утром у них очень мало сил, таких оказалось 15%. Умеренно активные испытывают средний уровень прилива сил в течение всего дня, их насчитывается 16%. «Жаворонков», под которых подстроен почти весь мир, оказалось лишь 13%, а ночных «сов», жалующихся на недосып при таком режиме, – 24%.