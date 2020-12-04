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Врач рассказал, как коронавирус распространяется внутри семьи 

РИА Новости и ещё 3 11 минут назад
Как коронавирус распространяется внутри семьи
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
COVID-19 у одного члена семьи не гарантирует неприятности для остальных. От чего зависит шанс не заразиться и как правильно предохраняться от коронавируса, объяснил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Симптомы коронавируса, если и проявляются, то не сразу после заражения. Пока их нет, человек спокойно общается со своей семьей. В большинстве случаев это ничем не угрожает его близким, потому что между заражением и заболеванием есть большая разница, объяснил Владимир Болибок.

"В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает. Есть люди, у которых иммунная система не очень хорошо работает, у них возникают различные проявления заболевания, которое называется COVID-19. Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50", — отметил врач.

Заболеть можно, если есть какой-то дополнительный фактор, который ослабляет иммунную защиту организма, например, человек перемерз, перенервничал, злоупотреблял алкоголем, пояснил Владимир Болибок.
По словам врача, даже совместное пребывание на карантине с заболевшим COVID-19 не говорит о стопроцентной вероятности, что переболеют все члены семьи. Нужно только, чтобы все придерживались простых правил предосторожности.

"Человек должен тщательно соблюдать все рекомендации. Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные "разбежались по углам", мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально", — сказал иммунолог в интервью радио Sputnik.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , Владимир Болибок , ИА Sputnik
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