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Ученые перечислили блокирующие коронавирус продукты 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Ученые перечислили блокирующие коронавирус продукты
Фото: CHARLES PLATIAU / Reuters
Ученые из Университета Северной Каролины (США) перечислили блокирующие коронавирус продукты. Результаты своего исследование они опубликовали в издании Frontiers in Plant Science.
По данным исследователей, химические соединения в винограде и зеленом чае наиболее успешно препятствуют распространению вируса в организме человека. Специалисты рассказали, что в данных продуктах содержатся вещества, которые способны блокировать ферменты-протеазы SARS-CoV-2. Помимо этого, ученые выяснили, что темный шоколад и какао также могут снижать активность ферментов коронавируса.
Ранее группа ученых из Института вирусологии Университетской клиники Эссена (Германия) определила, что чаи на основе шалфея и периллы помогают бороться с коронавирусом. Исследователи пришли к выводу, что даже кратковременного принятия периллы и шалфея достаточно для значительного подавления воспроизводства вируса.
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Наука и техника , Коронавирус , Германия , США
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